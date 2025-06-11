بينهم طفلين معاقين.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل أب 3 من أبنائه بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت قرية الشيخ مطاوع التابعة لأولاد سالم قبلي بدائرة مركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج، مساء اليوم، جريمة بشعة حيث أقدم مواطن على إنهاء حياة 3 من أبنائه بالسم، ثم شنق نفسه داخل منزله.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم. فور البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

كشفت التحريات عن العثور على جثة المدعو محمود م. ع (50 عامًا) متدلية من حبل مربوط بمروحة سقف إحدى غرف المنزل، كما عُثر على جثث أبنائه: إنجي (طالبة بالصف الثالث الثانوي العام)، ومحمد (10 سنوات، معاق)، وريتاج (11 سنة، معاقة)، مسجاة على الأرض بإحدى الغرف.

وأوضحت التحريات الأولية أن الأب أقدم على إنهاء حياة أبنائه الثلاثة عن طريق تقديم طعام مسموم لهم، ثم شنق نفسه، وذلك بسبب خلافات أسرية.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف كل تفاصيل هذه المأساة.