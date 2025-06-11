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محافظ الوادي الجديد ينعى حاجًا مصريًا وافته المنية بالأراضي المقدسة

08:48 م الأربعاء 11 يونيو 2025

الحاج إسماعيل حامد قراعه

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الوادي الجديد -محمد الباريسي:

قدّم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، خالص تعازيه ومواساته لأسرة الحاج إسماعيل حامد قراعه أحد حجاج بيت الله الحرام التابعين لفوج الجمعيات الأهلية بالمحافظة لهذا العام، والذي وافته المنيّة بالأراضي المقدسة عقب أداء مناسك الحج، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبل صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأوضح محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه جرى أداء صلاة الجنازة على الفقيد بالمسجد الحرام، ودفنه بمقابر مكة المكرمة في حضور ابنه، مؤكدًا المتابعة اللحظية للبعثة التابعة للمحافظة، للاطمئنان على حالة جميع الحجاج، وتقديم التيسيرات اللازمة لأداء المناسك والعودة بسلام لأرض الوطن.

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