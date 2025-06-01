مقتل شاب طعنًا على يد شقيقه في المنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

أقدم شاب على قتل شقيقه الأكبر في قرية طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مساء الأحد، بعدما سدد له طعنة نافذة بسلاح أبيض في منطقة الصدر، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، بوصول جثمان الشاب "عبدالعظيم. ط. ع" (21 عامًا) إلى مستشفى بركة السبع العام، متوفيًا إثر إصابة مباشرة في القلب ناتجة عن طعنة نافذة. وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.