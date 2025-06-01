إعلان

مقتل شاب طعنًا على يد شقيقه في المنوفية

11:09 م الأحد 01 يونيو 2025

مقتل شاب طعنًا على يد شقيقه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية – أحمد الباهي:

أقدم شاب على قتل شقيقه الأكبر في قرية طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مساء الأحد، بعدما سدد له طعنة نافذة بسلاح أبيض في منطقة الصدر، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، بوصول جثمان الشاب "عبدالعظيم. ط. ع" (21 عامًا) إلى مستشفى بركة السبع العام، متوفيًا إثر إصابة مباشرة في القلب ناتجة عن طعنة نافذة. وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل شاب مشاجرة بركة السبع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إنجاز تاريخي.. الرئيس السيسي يهنئ بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيا
* بيراميدز يتوج بنجمة دوري أبطال إفريقيا الأولى ( تغطية خاصة)
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية