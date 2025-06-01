إلغاء امتحانات 10 طلاب بالبحيرة بسبب الغش الإلكتروني

البحيرة – أحمد نصرة:

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلغاء امتحانات 7 طلاب بالشهادة الإعدادية في جميع المواد، واعتبار العام الدراسي الحالي عام رسوب، بعد ضبطهم أثناء استخدام هواتف محمولة في أثناء أداء الامتحان. كما تقرر إلغاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية فقط لثلاثة طلاب آخرين، بعد ضبطهم بحيازة هواتف داخل اللجان.

جاءت هذه القرارات بناءً على مذكرة من مديرية التربية والتعليم، عقب تحقيقات فورية أجريت اليوم، إثر رصد واقعة غش إلكتروني وتداول أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية داخل عدد من لجان الامتحانات.

وشددت المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بنزاهة الامتحانات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدةً أن من يخالف اللوائح التعليمية سيُواجَه بإجراءات رادعة وفقًا للقانون.

كما وجهت باستمرار المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع مديرية التعليم والجهات الأمنية، لضمان التعامل السريع مع أي تجاوزات خلال فترة الامتحانات. ودعت الطلاب إلى الالتزام بالتعليمات، مطالبة أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بمخاطر هذه السلوكيات ونتائجها القانونية والتربوية.