الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهد شاطئ ستانلي في الإسكندرية احتفالًا مميزًا باليوم العالمي لليوجا، نظمته سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، في مشهد جمع بين الرياضة والثقافة على خلفية طبيعية خلابة تعكس الطابع الساحر للمدينة.

وتضمنت الفعالية، التي أقيمت صباح الأحد، ماراثون جري انطلق من شاطئ ستانلي وصولًا إلى منطقة كليوباترا، أعقبه جلسة جماعية لممارسة رياضة اليوجا على الشاطئ، وسط أجواء تنبض بالطاقة الإيجابية وصفاء الذهن، في احتفاء بموروث حضاري عريق تمتد جذوره لآلاف السنين في الهند.

وأعرب سفير الهند لدى القاهرة عن تقديره لحفاوة الاستقبال وجودة التنظيم، مشيدًا بجمال الإسكندرية وأصالتها، ومؤكدًا تطلع بلاده لتوسيع التعاون مع المحافظة في مجالات الثقافة والرياضة والفعاليات المجتمعية.

وكان في استقبال السفير، الدكتور محمد عبد الرازق، نائبًا عن محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، الذي أكد على الطابع المتعدد الثقافات للمدينة، معتبرًا أن الفعاليات من هذا النوع تعزز الروابط التاريخية بين مصر والهند، وتبرز دور الفنون والرياضة كجسور للتواصل بين الشعوب.

يُذكر أن رياضة اليوجا تُعد من أقدم الممارسات التأملية ذات الأصول الروحية في الحضارة الهندية، وترمز إلى التوازن والسلام الداخلي.