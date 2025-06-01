المنيا تتجاوز 488 ألف طن في موسم توريد القمح لـ 2025 (صور)

المنيا – جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح التي جرى توريدها حتى الآن منذ بدء موسم 2025 بلغ 488 ألفًا و973 طنًا و56 كيلوجرامًا، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأكد كدواني انتظام عمليات التوريد بجميع الصوامع والشون المعتمدة في المحافظة، مع تنفيذ متابعة ميدانية يومية لتيسير الإجراءات أمام المزارعين، وضمان الالتزام بضوابط وزارة التموين. وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع حركة التوريد على مدار الساعة، وتعمل على تذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والزراعة وأجهزة الرقابة.

وشدد المحافظ على أهمية بلوغ المستهدف من التوريد هذا الموسم، دعمًا لتوجه الدولة في تقليل الاعتماد على الاستيراد، موجّهًا الشكر للمزارعين على دورهم الوطني في تحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية لفحص وتقييم جودة القمح المورّد وفقًا للضوابط المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير يومية لرصد حركة التوريد ومتابعة سير العمل بجميع المواقع.