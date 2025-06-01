إعلان

"موبايلات" تلغي امتحان طالبين بالشهادة الإعدادية في بني سويف

03:07 م الأحد 01 يونيو 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلغاء امتحان طالبين بالشهادة الإعدادية لحيازتهما هواتف محمولة داخل اللجان، من بينهما طالب بلجنة مدرسة جاويش الاعدادية، والآخر بمدرسة ننا، بإدارة إهناسيا التعليمية.

كما قررت وكيل الوزارة مجازاة الملاحظين بلجنة مدرسة ننا لعدم قيامهما بعملهما على أكمل وجه، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بالمديرية.

كان طلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف، والبالغ عددهم 65 ألف 993 طالبا وطالبة، أدوا امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، اليوم الأحد، أمام 321 لجنة موزعة على مراكز المحافظة السبعة دون عقبات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم أمل الهواري بني سويف الشهادة الإعدادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية