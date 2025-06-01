"موبايلات" تلغي امتحان طالبين بالشهادة الإعدادية في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلغاء امتحان طالبين بالشهادة الإعدادية لحيازتهما هواتف محمولة داخل اللجان، من بينهما طالب بلجنة مدرسة جاويش الاعدادية، والآخر بمدرسة ننا، بإدارة إهناسيا التعليمية.

كما قررت وكيل الوزارة مجازاة الملاحظين بلجنة مدرسة ننا لعدم قيامهما بعملهما على أكمل وجه، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بالمديرية.

كان طلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف، والبالغ عددهم 65 ألف 993 طالبا وطالبة، أدوا امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، اليوم الأحد، أمام 321 لجنة موزعة على مراكز المحافظة السبعة دون عقبات.