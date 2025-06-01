ضبط 3 حالات غش فى امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

ضبطت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، 3 حالات غش خلال امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024/2025.

وقال محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، أنه تم رصد 3 حالات غش في امتحانات اليوم الثاني للشهادة الاعدادية.

وأوضح أنه جرى ضبط حالتين لطالبين بلجنة مدرسة السباعية بنين التابعة لادارة ادفو التعليمية، وحالة لطالبة بلجنة مدرسة محفوظة ميرغني الإعدادية التابعة لإدارة أسوان التعليمية.

وكشف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحان.