حريق يلتهم أخشابًا بمنزل في المنيا.. والحماية المدنية تتدخل

المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد، على حريق نشب داخل منزل، وتسبب في احتراق كميات كبيرة من الأخشاب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بشارع مارجرجس بمركز سمالوط بنشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد.

انتقلت قوات الإطفاء والأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق، وتبين نشوبه في كميات من الأخشاب المخزنة داخل المنزل، دون وقوع وفيات أو إصابات.

رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، واستكمال أعمال المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق.