مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين بسوهاج -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما، في حادث تصادم سيارتين على محور " دار السلام- البلينا" جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود متوفين على محور الشيخ محمد سيد طنطاوي دائرة مركز شرطة دار السلام.

نتج عن الحادث مصرع: عاصم أحمد صديق ٦٠ سنة، وموافي عدوى عبد الله ٧٠ سنة، ويقيمان بناحية قرية أولاد سالم قبلي دائرة مركز شرطة دار السلام.

وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.