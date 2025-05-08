إعلان

مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين بسوهاج -صور

12:54 م الخميس 08 مايو 2025

سيارة اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما، في حادث تصادم سيارتين على محور " دار السلام- البلينا" جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود متوفين على محور الشيخ محمد سيد طنطاوي دائرة مركز شرطة دار السلام.

نتج عن الحادث مصرع: عاصم أحمد صديق ٦٠ سنة، وموافي عدوى عبد الله ٧٠ سنة، ويقيمان بناحية قرية أولاد سالم قبلي دائرة مركز شرطة دار السلام.

وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شخصين حادث تصادم سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 أخطاء أدت للكارثة.. ماذا قالت التحقيقات في انفجار خط غاز الواحات؟
نتائج معاينة حريق خط الغاز بأكتوبر.. المهندسين: مقاول كسر خط الغاز وردمه دون إخطار
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة