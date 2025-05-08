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حملة مكبرة في بورسعيد تصادر زينة حفلات الزفاف من الشوارع -صور

11:07 ص الخميس 08 مايو 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أيمن صبحي قليني، حملة مكبرة، صباح اليوم الخميس، لإزالة الإشغالات والتعديات وتشميع محال الخردة وفرز القمامة، تنفيذًا لتعليمات المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي، بفرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة الإشغالات والتعديات ومصادرتها، حيث تم التحفظ ومصادرة قلوب أفراح من أمام قاعات الأفراح، وأحد "ترابيزات البلياردو"، والتنبيه بالالتزام وعدم وضع أي إشغالات بالطريق العام، وتشميع أحد محال الخردة وفرز القمامة بمنطقة شباب اكتوبر.

ومن جانبه، أكد رئيس حي الزهور، استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين.

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