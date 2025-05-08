فيديو لشخص عارِ يحاول التسلل إلى مدرسة في دمياط بسلاح أبيض.. ومديرية التعليم ترد

كتب - فادي الصاوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر شخصًا عاري الجسد يحمل سلاحًا أبيض وهو يحاول تسلق سور مدرسة أولاد حمام الإعدادية بمحافظة دمياط، مما أثار حالة من الذعر والقلق بين الأهالي والمتابعين.

بدورها، أصدرت مديرية التربية والتعليم بدمياط بيانًا إعلاميًا لتوضيح حقيقة الواقعة، مؤكدة أن الأحداث التي ظهرت في مقطع الفيديو وقعت خارج أسوار المدرسة تمامًا، ولم يكن لها أي تأثير على سير العملية التعليمية داخل الفصول أو اللجان الامتحانية.

وأشارت إلى أن امتحانات الأمس سارت بشكل طبيعي ودون أي تعطيل.

وأوضحت المديرية، أنه فور وقوع الحادث، تم التعامل مع الموقف بشكل فوري وسريع من قبل إدارة المدرسة والأفراد المتواجدين في محيطها. كما أكدت على تدخل الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة التي تعاملت مع الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وشددت مديرية التربية والتعليم بدمياط في ختام بيانها على حرصها الكامل على سلامة الطلاب والمعلمين، وضمان سير العملية التعليمية في بيئة آمنة ومستقرة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المنشآت التعليمية.