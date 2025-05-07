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السيطرة على حريق داخل المعهد الفني الصناعي بأسوان

06:55 م الأربعاء 07 مايو 2025
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    حريق داخل المعهد الفني الصناعي بأسوان
  • عرض 3 صورة
    حريق داخل المعهد الفني الصناعي بأسوان
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أسوان - إيهاب عمران:

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع داخل المعهد الفني الصناعي بمدينة أسوان، ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان، بنشوب حريق بالمعهد الفني الصناعي بطريق الخزان بمدينة أسوان.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماد النيران التي نشبت في كمية من المخلفات بجوار السور الداخلي والمبنى الإداري الواقع على الطريق الرئيسي لشارع الخزان.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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