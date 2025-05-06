82 ألف طن قمح بسوهاج منذ بدء موسم التوريد (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن اللواء د. عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن توريد 82 ألف طن من القمح إلى الشون والصوامع بمختلف أنحاء المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد في 15 أبريل الماضي، مؤكدًا انتظام العملية دون معوقات.

وشدد المحافظ على ضرورة تسهيل إجراءات التوريد أمام المزارعين، مشيرًا إلى صرف مستحقاتهم التي تجاوزت مليار جنيه حتى الآن. كما أكد استمرار المتابعة الميدانية لعمليات الاستلام وإجراء الفحص الدوري للكميات الواردة.

وأوضح أن لجنة التنسيق بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع غرفة العمليات، تتابع لحظة بلحظة سير التوريد بجميع مواقع التخزين، مع تعزيز الرقابة لمنع تسريب القمح خارج نطاق المحافظة.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 192 ألف فدان موزعة على مراكز المحافظة، مع تجهيز 17 موقعًا لتخزين المحصول المحلي، وتشكيل لجان ميدانية لضمان مطابقة الكميات للمواصفات المعتمدة.

وأضاف سراج أن سعر الإردب تم تحديده وفقًا لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة 23.5، مشيرًا إلى تخصيص من 3 إلى 4 خلايا لاستقبال القمح المستورد، ورفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 إلى 90 ألف طن دعمًا للجهود الحكومية في تعزيز الأمن الغذائي.