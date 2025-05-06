بالصورـ إقبال كبير على المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في مدارس أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن الإقبال الكبير الذي شهدته المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي تُعقد في عدد من المدارس على مستوى المحافظة.

تأتي هذه المبادرة في إطار خطة شاملة لتحسين جودة التعليم وتعزيز التحصيل الدراسي للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأوضح المحافظ، أن المراجعات تُقدم مجانًا في مختلف الإدارات التعليمية، بإشراف نخبة من معلمي المواد الدراسية، بهدف مساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات وتحقيق أفضل النتائج. وأشار إلى أن هذه المراجعات تُعد امتدادًا لمجموعات التقوية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم خلال الفصل الدراسي الثاني، والتي تهدف إلى تعزيز الفهم والاستيعاب لدى الطلاب وتخفيف الأعباء المادية عن أولياء الأمور.

وأكد المحافظ، على استمرار تنفيذ المراجعات النهائية في جميع الإدارات، تحت إشراف محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط والدكتورة آمال إسماعيل، مدير إدارة التعليم الإعدادي، وبالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء أقسام التعليم الإعدادي. وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الطلاب، مع الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة، لضمان جاهزيتهم التامة لخوض امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025 بنجاح وتميز.