الفريق أسامة ربيع يبحث مع السفير الأرجنتيني التعاون في مجالي التكريك والنظم الملاحية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، السفير هولجر مارتينسن، سفير الأرجنتين بالقاهرة، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التكريك والخدمات اللوجيستية والنظم الملاحية المتطورة.

في بداية اللقاء، رحّب الفريق ربيع بالسفير الأرجنتيني، معربًا عن تقديره للعلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والأرجنتين، ومؤكدًا على أهمية تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، خاصة في المجالات البحرية واللوجستية.

وأشار الفريق ربيع إلى أن الهيئة تسعى إلى الانفتاح على العالم الخارجي، وتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف الجهات الدولية في تقديم الخدمات البحرية، موضحًا أن شركات الهيئة تمتلك خبرات كبيرة في بناء وصيانة الوحدات البحرية باستخدام أحدث التكنولوجيا، فضلًا عن كوادر فنية مؤهلة في مجالات التكريك والأعمال الهندسية المائية.

من جانبه، أكد السفير الأرجنتيني على الأهمية العالمية لقناة السويس، واصفًا إياها بأنها ممر لا غنى عنه لحركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن اضطرار بعض السفن إلى العبور من طريق رأس الرجاء الصالح يفرض ضغوطًا كبيرة على سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى تأخر وصول البضائع.

وأبدى السفير تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس، والاستفادة من خبراتها في مجال التكريك والصناعات البحرية، مع اقتراح تبادل المعرفة حول النظم التكنولوجية المتطورة في الأرجنتين، وخاصة المتعلقة بالتعامل المبكر مع الطوارئ الملاحية لزيادة عوامل الأمان.

واختُتمت الزيارة بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، أعقبها تفقد متحف قناة السويس، حيث اطلع السفير على تاريخ القناة وتطورها عبر العصور.