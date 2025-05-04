الشقة تفحمت.. السيطرة على حريق وحدة سكنية بحي الزهور في بورسعيد -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الأحد، على حريق نشب بإحدى الوحدات السكنية داخل عقار في حي الزهور.

ورد بلاغ إلى مديرية أمن بورسعيد، يفيد بنشوب حريق بوحدة سكنية في العمارة رقم 88 أ منطقة عمر بن عبدالعزيز المميز الواقعة في نطاق حي الزهور، فوجه اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتحرك رجال إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وسرعة التعامل مع النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة لها.

وجرى تأمين موقع الحريق بسيارة إطفاء وأخرى إسعاف، للتعامل في حال وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

ويجري الآن عملية التبريد التي تعقب إطفاء النيران حتى لا تشتغل مرة أخرى، وذلك دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

ومن جانبه، وجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، ويكثف رجال البحث الجنائي من جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب اندلاع الحريق.