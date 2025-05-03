محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يشهدان ختام ورشة تدريب مدربي كرة القدم -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، حفل ختام الورشة التدريبية المجانية لمدربي كرة القدم، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وإحدى شركات الخدمات الرياضية كشريك إستراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة وبالشراكة مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجامعة الزقازيق بهدف رفع كفاءة 1000 مدرب كرة قدم من مختلف محافظات الجمهورية والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الله علي عضو مركز شباب الأسدية بأبو حماد ثم كلمة لمحافظ الشرقية أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في حفل ختام الورشة التدريبية لمدربي كرة القدم، والتي تُساهم في تطوير الأداء التدريبي وتحسين مستوى اللعبة وتتيح للمدربين الإطلاع على أحدث الأساليب والتقنيات في الفنون التدريبية والخطط التكتيكية ، قائلاً كل لاعب ناجح يقف خلفه مدرب مبدع يمتلك فهماً عميقاً للعبة ويحرص على تطوير قدراته المهنية.

وأضاف محافظ الشرقية، أن تنظيم الورش التدريبية تهدف إلى خلق بيئة تعليمية تفاعلية تعزز من تبادل الخبرات وتفتح أفاقاً جديدة للتفكير والإبداع داخل الملعب وخارجه وتمثل خطوة نحو مستقبل رياضي أفضل ، فالإستثمار في تأهيل المدرب يمثل حجر الأساس لبناء جيل من اللاعبين المتميزين .

ثمن محافظ الشرقية، الدور الهام والفعال لوزارة الشباب والرياضة في دعم الحركة الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة البدنية من خلال التوسع في إنشاء المراكز الرياضية وتنظيم البطولات والورش التدريبية لمختلف الألعاب الرياضية ورعاية المواهب الشابة وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات وتعزيز الوعي بأهمية الرياضة لبناء جيل قوي قادر على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع .

اختتم محافظ الشرقية، كلمته بالتأكيد على أن ممارسة الرياضة تعد من أهم الوسائل التي تُساهم في بناء الإنسان من الناحية الجسدية والنفسية والعقلية فهي تعزز اللياقة البدنية وتنمي روح التحدي والإنضباط وتمثل وسيلة فعالة لنشر القيم الإيجابية والإحترام المتبادل بين الأفراد ، ويأتي هذا الدور متكاملاً مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود تنموية واجتماعية كبرى تنفيذاً للمبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" فكرياً وثقافياً ورياضياً وإجتماعياً بما يحقق التنمية الشاملة ونهضة الوطن .