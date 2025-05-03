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إخلاء سبيل "عادل شكل" بعد التحقيق في 4 بلاغات بتهمة السب والقذف بالإسكندرية

09:34 م السبت 03 مايو 2025

عادل شكل الشهير بالزعامه

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، إخلاء سبيل عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، وذلك بعد استكمال التحقيقات في 4 بلاغات مقدمة ضده، وذلك عقب إلقاء القبض عليه أمس.

وكشفت التحقيقات، أن البلاغات، التي قدمتها نائبة رئيس أحد الأندية الرياضية في الإسكندرية، تتعلق باتهامات بالسب والقذف عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد ألقت القبض على عادل شكل مساء أمس أثناء زيارته لنجله في قسم شرطة العطارين، حيث تبين وجود قرار ضبط وإحضار صادر بحقه على خلفية إحدى القضايا.

ووفقًا للإجراءات القانونية، تم القبض عليه تنفيذًا لقرار الضبط، بعد التأكد من كونه مطلوبًا في قضية سب وقذف محرر بها محضر في قسم شرطة سيدي جابر. عقب ذلك، تم عرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل صدور قرار إخلاء سبيله.

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