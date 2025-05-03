"حاول يوصلهم قتلوه".. إحالة أوراق قتلة الشاب "مناع" على الطريق الإقليمي بالمنوفية للمفتي

المنوفية- أحمد الباهي:

قررت محكمة جنايات شبين الكوم، المنعقدة في وادي النطرون، اليوم السبت، المتهمين الأربعة بقتل الشاب "مناع.م.ع" 39 عامًا، على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية لفضيلة المفتي.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون منتصف شهر نوفمبر 2024، يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "مناع.ع.م.ع" 39 عامًا، مقيم بإحدى قرى قويسنا، داخل سيارته على الطريق الإقليمي وبه عدة طعنات، وتمكنت قوة من ضبط المتهمين الأربعة وهم "محمود.س.أ" 19 عامًا، و"ياسمين.س.أ" 15 عامًا شقيقة الأول، و"كريم.م.ا" 17 عامًا.

وكانت النيابة العامة، أحالت مُسبقًا المتهم الرابع إلى إحدى دور الرعاية وفقًا للقانون 111 من قانون الطفل لعدم تخطي عمره الخمسة عشر عامًا.

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