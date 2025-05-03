مكتبة الإسكندرية تستقبل وزير مالية إندونيسيا الأسبق (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت الإسكندرية، الدكتور "فؤاد باوزير"؛ وزير المالية الإندونيسي الأسبق ورئيس عام المؤسسة التعليمية الأزهرية بجاكرتا وزوجته يرافقهم وفد رفيع المستوى.

ضم الوفد الزائر الدكتور فيصل هندرا؛ نائب رئيس جامعة الأزهر بجاكرتا لشئون الطلاب والخريجين، الدكتور نوري محمد؛ رئيس قطاع التعليم ما قبل الجامعي، الدكتور زهر الدين سلطاني؛ رئيس قطاع شئون الدعوة والاجتماع، و"انزار مشهدي"؛ رئيس معهد تزكى للتربية الحديثة بإندونيسيا.

وترأس مراسم استقبال الوفد الزائر هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام نيابة عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، واصطحبت الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا خلالها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت الدكتور باوزير نسخة من كتاب "ذاكرة الاسكندرية الفوتوغرافية" وكتاب "ليست مجرد مكتبة".

وخلال الجولة تفقد الوفد المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض العالم الرقمي، متحف المخطوطات، متحف الآثار، كسوة الكعبة المشرفة، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.

وأعرب وزير المالية الإندونيسي الأسبق عن بالغ إعجابه بما تحويه المكتبة من كنوز ثقافية وفنية وعلمية متنوعة وثرية، مشيدًا بدورها الريادي في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الفكري والإبداعي.