اتهام معلم بالتحرش بـ 3 طالبات في الإسكندرية والنيابة تقرر حبسه

الإسكندرية - محمد عامر:

قررت نيابة الرمل أول في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس مدرس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على 3 طالبات بمدرسة بدائرة القسم، مع سرعة طلب تحريات المباحث وسماع شهود الواقعة،

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من قسم شرطة الرمل أول يفيد ببلاغ من أولياء أمور لـ3 طالبات يتهمن مدرسا بإحدي مدارس دائرة القسم بقيام بالاعتداء تعدي عليهن.

ووفقا للتحقيقات، حرر أولياء أمور الطالبات بمدرسة ابتدائية بدائرة قسم الرمل محضر ضد "ع.م.ع" مدرس بمدرسة بمنطقة الرمل، لقيامه بهتك عرض بناتهن.

وأضافت التحقيقات أن المدرس أقدم على ملامسة مناطق متفرقة من أجساد الطالبات الثلاث أثناء الدراسة، وفور علم أولياء الأمور بالواقعة، حرروا محضر ضده.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت حبسه 4 أيام على التحقيق.