"تسارع الأساطير".. توافد السائحين لمشاهدة سباق السيارات الرياضية فائقة السرعة بشرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم، المنصة التي جرى إقامتها بالطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ، لمشاهدة فعاليات سباق "تسارع الأساطير" Sharm Exotic Drag Race، المقرر انطلاقه اليوم السبت، ضمن فعاليات Roads & Rides، بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأعرب السائحون عن سعادتهم بإقامة هذه السباقات الرياضية على أرض مدينة السلام، مؤكدين أنه يعد تنوع فريد للمقاصد السياحية بالمدينة.

وجرى تأمين فعاليات السباق على أعلى مستوى من خلال إحدى الشركات العالمية الخاصة بتنظيم هذه الفعاليات، كما جرى وضع بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقعات على مداخل ومخارج المنصة.

ويشارك في السباق 50 سيارة من أشهر العلامات العالمية في عالم السيارات "سيارات الأحلام".

ومن المقرر أن يجري السباق لمسافة 400 متر ذهاب، ومثلها عودة على الطريق الدائري بشرم الشيخ، والذي جرى إغلاقه من جميع الإتجاهات الخاصة بالسباق، وفتح تحويلات مرورية لإحداث سيولة مرورية بالمدينة.

وقامت المحافظة بتأمين السباق على أعلى مستوى، وكثفت إدارة المرور بمدينة شرم الشيخ تواجدها في الشوارع لتوعية المواطنين بالتحويلات المرورية، إضافة إلى تواجد مكثف من سيارات الاسعاف، والحماية المدنية، وسيارات الشرطة.