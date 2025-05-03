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السيطرة على حريق هائل بمحطة وقود في المنيا (صور)

03:43 ص السبت 03 مايو 2025
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المنيا – جمال محمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، فجر السبت، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل محطة وقود بقرية بني صامت التابعة لمركز بني مزار، شمال المحافظة.

تلقى مسؤولو الأمن إخطارًا بنشوب الحريق، حيث سارع الأهالي بمحاولات أولية لإخماده، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء بثلاث سيارات، وتنجح في محاصرته ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وقد تم فرض طوق أمني حول موقع الحريق، وحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وبدأ المعمل الجنائي معاينته لتحديد أسباب اندلاع النيران.

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