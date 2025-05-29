لص يسرق هاتف شاب داخل مسجد بالمنيا- صور

المنيا- جمال محمد:

شهدت قرية الحسابية التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، واقعة سرقة غريبة أثارت استياء الأهالي، حيث تعرض شاب لسرقة هاتفه المحمول أثناء نومه داخل مسجد الرحمن بالقرية.

ووثّقت كاميرات المراقبة لحظة دخول شخص مجهول يرتدي جلبابًا إلى المسجد، حيث تسلل بجوار الشاب النائم ويُدعى "ياسر" وسرق الهاتف دون أن يراعي حرمة بيت الله، ثم فر هاربًا من المكان دون أن يلاحظه أحد.

ياسر نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مناشدًا الأهالي التعاون للإبلاغ عن السارق في حال التعرف عليه، أملاً في استعادة هاتفه ومحاسبة الجاني، وجرى تحرير محضر رسمي بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.