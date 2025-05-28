المنيا- جمال محمد:

عيون تملأها الدموع وقلوب ترجو تحقيق الأمنيات، وخطابات سُطرت فيها الأمنيات بكلمات بسيطة، لتجد الراسل "راجي" أو "هائم" والمرسل إليه "أم النور.. العذراء"، كل ذلك المشهد لن تراه إلا داخل كنيسة دير جبل الطير الأثرية في المنيا.

وتشهد كنيسة دير جبل الطير بمركز سمالوط في المنيا خلال تلك الأيام إقامة مولد العذراء، احتفالاً بمرور العائلة المقدسة واختبائها في صخرة مُجوفة في تلك القرية، قبل أن تتحول تلك الصخرة، إلى كنيسة أثرية تظل شاهدة على التاريخ منذ آلاف السنين.

فور دخولك لساحة الكنيسة الأثرية تجد مرات الزائرين يتوافدون على صور العذراء التي تملأ أرجاء الحوائط في كل اتجاه، إلا أن المغارة الصغيرة التي لا يتعدى طولها وعرضها متر في متر، تلفت أنظار الكثيرين لمحاولة دخولها.

أبرز المشاهد التي يكررها الزائرون هي كتابة جوابات صغيرة مكتوب فيها أمنياتهم وطلباتهم التي يرجون تحقيقها، ويقوموا بوضعها داخل صناديق صغيرة أو يلقونها داخل المغارة المقدسة، منتظرين استجابة العذراء لطلباتهم مرددين كلمات " شالله يا عدراء .. شالله يا أم النور".

قرية جبل الطير في المنيا توافد نحو مليوني زائر خلال فترة المولد التي تستمر لمدة أسبوع في هذا التوقيت من كل عام، وينتهي بليلة ختامية كبيرة، يتم على هامشها إقامة العديد من الحفلات والترانيم لفرق الإنشاد المختلفة، وسط حضور أمني مكثف لتأمين الزائرين.

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