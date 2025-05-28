محافظ قنا يستقبل نائب وزير الصحة لبحث تطوير الخدمات الصحية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى متابعة سير العمل بالمنشآت الطبية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

وجاء اللقاء بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بمديرية الصحة.

وفي مستهل اللقاء إشادة محافظ قنا، بجهود وزارة الصحة في تعزيز خدمات الصحة الوقائية والصحة العامة، مؤكدا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق رعاية صحية متكاملة وشاملة لأبناء المحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من القضايا المهمة أبرزها ضرورة الإسراع في افتتاح مستشفيات قنا الجديدة ودشنا بالإضافة إلى مناقشة مشكلة نقص الأدوية بالتأمين الصحي، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصيدليات المتعاقدة التي لا تلتزم بصرف الأدوية لمرضى التأمين الصحي مع إمكانية إغلاقها حال استمرار المخالفات مع إعداد خريطة شبكية لتوزيع هذه الصيدليات والتوسع في التعاقد مع صيدليات جديدة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة تفعيل خدمة استقبال المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي والالتزام بالإعلان الواضح عن مواعيد العمل بما يضمن سهولة حصول المرضى على خدماتهم.

كما وجه الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، وكيل وزارة الصحة بقنا بإعداد جدول زمني لمواعيد عمل الوحدات الصحية بمركز دشنا بهدف تنظيم الخدمات وضمان تيسيرها للمواطنين.

وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة تعتزم الانتهاء من تنفيذ وتجهيز أربع مستشفيات جديدة بالمحافظة خلال العام الجاري تمهيدا لدخولها الخدمة ضمن خطة الوزارة لدعم القطاع الصحي بمحافظات الصعيد مؤكدا استمرار الزيارات الميدانية الدورية لمتابعة أداء المستشفيات والوحدات الصحية والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية.

وأعرب الدكتور قنديل عن تقديره للجهود المبذولة من القائمين على القطاع الصحي بمحافظة قنا، موجها الشكر لمدير مستشفى قفط على الأداء المتميز، وكذلك لمدير وحدة فاو بحري، مشيدا بالإمكانات والتجهيزات الحديثة المتوفرة داخل الوحدة.

كما أعلن عن إصدار توجيهات بإنشاء معهد فني صحي بنظام السنتين في محافظة قنا بهدف إعداد كوادر صحية مدربة تلبي احتياجات المحافظة والمناطق المجاورة.

وفي ختام الاجتماع أكد محافظ قنا على أهمية تكثيف الجهود المشتركة للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو رعاية صحية شاملة ومستدامة.