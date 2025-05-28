مصرع فتاة دهسا تحت عجلات القطار في الشرقية



الشرقية ياسمين عزت

لقيت شابة عشرينية مصرعها، دهسها قطار بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد بمصرع فتاة دهسا تحت عجلات قطار مار من منيا القمح، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، مصرع شابة تُدعى "نورهان.م ع.ا" 26 عاما، من أهالي قرية الجديدة.

كما تبين من المعاينة أن الفتاة توفت أثناء مرورها من مزلقان أمام مدرسة الشهيد عبد الوهاب بنطاق دائرة مركز شرطة منيا القمح.

تم نقل الجثة إلى مستشفى منيا القمح، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري إنهاء تصاريح الدفن لتسليم الجثة لذويها.