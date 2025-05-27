الإسماعيلية تتجاوز المستهدف.. توريد 41 ألف طن قمح بنسبة 103.1%

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ارتفاع حجم توريد القمح المحلي لموسم 2025 إلى 41 ألفًا و860 طنًا و792 كجم، متجاوزًا بذلك المستهدف البالغ 40 ألفًا و594 طنًا بنسبة إنجاز بلغت 103.1%، وذلك خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 27 مايو الجاري، مقارنة بنسبة 78.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد المحافظ، أن ما تحقق يعكس الجهود المبذولة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لدعم منظومة التوريد، مشددًا على الاستمرار في تقديم كافة التسهيلات للمزارعين والتيسير عليهم، فضلًا عن تكثيف الرقابة على الطرق والمنافذ لضبط أي تداول غير قانوني للأقماح.

من جانبها، أوضحت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن عملية الاستلام تتم تحت إشراف مباشر من المحافظ على مدار الساعة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل مع أي تحديات ميدانية خلال موسم التوريد.

وأضافت أن كميات القمح تم توريدها إلى صوامع القنطرة شرق وأبو صوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا، إضافة إلى مراكز تجميع القصاصين وأبو سلطان ومزرعة اليقين، فضلًا عن مورد واحد خارج المحافظة.

كما أشار الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 33,829 فدانًا، فيما تم حصاد 33,028 فدانًا حتى الآن. ولفت إلى أن إجمالي التقاوي الواردة من الإدارة المركزية بلغ 40 أردبًا، وتم تخصيص 26 حقلًا إرشاديًا بالمحافظة زُوّدت بأجود أنواع التقاوي مثل “مصر 4” و”سدس 14”، و”سدس 15” و”ج 171”.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بكافة ضوابط وزارة التموين الخاصة بعملية التوريد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحزم تجاه المخالفين، أو من يثبت تلاعبه في المنظومة.

وكان “جلال” قد أصدر القرار رقم 373 لسنة 2025، بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة توريد القمح بالمحافظة، بعضوية ممثلي الجهات التنفيذية والأمنية والرقابية، لضمان إدارة فعالة للموسم.

يُذكر أن وزارة التموين، أصدرت القرار رقم 46 لسنة 2025 بشأن تنظيم موسم التوريد، كما صدَّق رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد القمح، ليصبح سعر الأردب 2200 جنيه لدرجة نظافة أولى (23.5 قيراط)، و2150 جنيهًا للدرجة الثانية، و2100 جنيه للدرجة الثالثة، وهو القرار الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من المزارعين داخل المحافظة.