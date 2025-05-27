بسبب عدم معرفتها جدول الضرب.. ياسمين صبري تتصدر التريند (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة ياسمين صبري محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في لقاء صحفي تضمن لحظة طريفة أثارت تفاعل الجمهور.

وخلال اللقاء، سُئلت ياسمين عن شيء لا تجيد فعله، فأجابت بعفوية: "مبعرفش أحسب"، ليقوم الإعلامي بسؤالها عن ناتج 5 في 5، فأجابت بسرعة: "10".

يذكر أن ياسمين صبري شاركت في السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "الأميرة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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