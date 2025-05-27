جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل دولية عن أسرار النشر الأكاديمي

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تُنظم كلية التجارة بجامعة قناة السويس، الخميس المقبل 29 مايو 2025، ورشة عمل دولية بعنوان: “Unlock the Secrets of International Publishing – اكتشف أسرار النشر الدولي الأكاديمي”، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر منصة Microsoft Teams، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السادس للدراسات العليا والبحوث.

وتأتي الورشة في إطار المؤتمر المُقام تحت عنوان: “التطبيقات الاستراتيجية للتقنيات الذكية في مجالات التنمية المستدامة وريادة الأعمال”، برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى فراج، عميدة كلية التجارة.

ويتولى الإشراف التنفيذي على فعاليات المؤتمر كل من الدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتور باسم المغربي، نائب رئيس المؤتمر، والدكتورة أفنان بركات، مقرر المؤتمر.

ويحل الدكتور أيمن الطرابيشي، نائب رئيس قسم الإدارة وأستاذ الإدارة بجامعة جورج واشنطن، ضيفًا ومتحدثًا رئيسيًا خلال الورشة. ويشغل الطرابيشي منصب رئيس تحرير مجلة Journal of Small Business Management (JSBM) ذات معامل التأثير 4.544، والرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB)، ويُعد من أبرز المساهمين في اعتماد يوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يستعرض الطرابيشي خلال الورشة استراتيجيات النشر في الدوريات العلمية المحكمة، وسبل اجتياز عملية التحكيم الأكاديمي بنجاح، إلى جانب آليات بناء ملف أكاديمي بحثي قوي، ودور هيئات التحرير والمحررين في تقييم الأبحاث.

وأكدت إدارة المؤتمر أن الورشة تمثل فرصة استثنائية للباحثين والأكاديميين الراغبين في تعزيز حضورهم العلمي دوليًا، والاستفادة من خبرات أحد أبرز المتخصصين في مجال النشر الأكاديمي العالمي.