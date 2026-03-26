إجراءات وقائية لتجنب المضاعفات الصحية خلال موجة الطقس السيئ

كتب : حسن مرسي

07:03 م 26/03/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك مجموعة من الإجراءات الوقائية ينبغي على المواطنين الالتزام بها لتجنب أي مضاعفات صحية خلال موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وتحذيرهم من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن تقلبات الجو.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن من بين هذه الإجراءات الحفاظ على تدفئة الجسم من خلال ارتداء الملابس المناسبة للأجواء الباردة، ويُفضل أن تكون من الأقمشة التي تمتص الرطوبة، مع ضرورة تغيير الملابس المبللة في أسرع وقت وعدم الاستمرار في ارتدائها.

وشدد على أهمية حماية الأطراف والرأس، نظرًا لأن فقدان الحرارة منهما يكون أعلى مقارنة بباقي أجزاء الجسم.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أن من الإجراءات الوقائية أيضًا تقليل التعرض المباشر لسوء الأحوال الجوية، وتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة، خاصة خلال فترات سقوط الأمطار والرياح الشديدة.

وأكد أن هذه التوجيهات تهدف إلى الحد من التعرض للهواء البارد الذي قد يتسبب في مشكلات صحية مختلفة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أهمية التغذية السليمة من خلال تناول وجبات متوازنة تساعد على تعزيز طاقة الجسم، مع الإكثار من شرب السوائل الدافئة، فضلًا عن تنشيط الدورة الدموية عبر تحريك اليدين والقدمين بشكل مستمر، خصوصًا في ظل انخفاض درجات الحرارة وطول فترات الجلوس، مشيرًا إلى ضرورة إحكام غلق النوافذ والأبواب لمنع تسرب الهواء البارد.

الطقس السيئ إجراءات وقائية متحدث الصحة وزارة الصحة حسام عبدالغفار

