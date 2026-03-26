البنك الأوروبي للإعمار يقرض بنك الكويت الوطني مصر 50 مليون دولار

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إقراض بنك الكويت الوطني مصر 50 مليون دولار بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي يقودها الشباب.

تفاصيل القرض

تتضمن الحزمة، وفق بيان البنك اليوم، قرضًا بقيمة 20 مليون دولار لتشجيع إعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي يقودها الشباب المصري ضمن برنامج "الشباب في عالم الأعمال"، الذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي.

كما ستوفر منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليون يورو حوافز نقدية تصل إلى 10% للمقترضين الفرعيين المؤهلين.

يتيح برنامج "الشباب في الأعمال" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لرواد الأعمال الشباب الحصول على التمويل والمساعدة الفنية التي تشتد الحاجة إليها لتنمية مشاريعهم الصغيرة، وذلك من خلال خطوط ائتمان مخصّصة يُعاد إقراضها عبر البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر.

وتُستكمل هذه الخطوط الائتمانية بمساعدات فنية تسهم في تعزيز قدرات البنوك الشريكة على الإقراض. وبفضل الدعم المالي المختلط المقدّم من الاتحاد الأوروبي، يمكن للمستفيدين المستهدفين الحصول على هذه القروض بشروط ميسّرة وبأسعار فائدة أكثر ملاءمة.

وقال ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني مصر، إن هذا التمويل سيمكننا من توسيع حلولنا المالية لدعم المشاريع المحلية والمشاريع التي يقودها الشباب، وتحفيز النشاط الاقتصادي الأوسع، بما يتماشى مع طموحات بنك الكويت الوطني مصر وأولويات التنمية الخاصة به.