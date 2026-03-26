ردًا على "تهديدات إيران".. الجيش البحريني: جاهزون لصد أي اجتياح

كتب : مصطفى الشاعر

07:43 م 26/03/2026

أعلن الجيش البحريني، عن رفع درجة "الجاهزية القصوى" بالتعاون مع دول الخليج لصد أي محاولة "اجتياح بري إيراني"، ردا على تهديدات إعلامية من طهران بدخول البحرين والإمارات في حال وقوع مواجهة مع واشنطن.

نقلت شبكة "الأبدال" الإعلامية، اليوم الخميس، عن مصدر مسؤول في قوة دفاع البحرين قوله: "إن القوات المسلحة، وبالتنسيق الكامل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون، تراقب عن كثب التطورات الميدانية، وهي في حالة جاهزية قصوى للتعامل الحازم مع أي تهديدات تمس سيادة المملكة أو سلامة أراضيها".

تأتي هذه التصريحات الرسمية لتعكس حالة "الاستنفار الأمني" في المنامة وعواصم الخليج، ردا على تهديدات مباشرة أطلقها التلفزيون الرسمي الإيراني، مُلوّحا بإمكانية تحريك القوات المسلحة نحو البحرين والإمارات.

جاءت التهديدات الإيرانية في سياق سيناريوهات عسكرية عرضتها طهران، تضمنت احتمالية "دخول القوات الإيرانية" لأراضي دول الجوار في حال أقدمت الولايات المتحدة على شن هجوم بري أو احتلال أي من الجزر الإيرانية.

وشدد المصدر العسكري البحريني على أن أمن الخليج "خط أحمر"، وأن التعاون الدفاعي المشترك كفيل بإنهاء أي مغامرة عسكرية إيرانية في مهدها.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أكد محلل الأمن القومي الإيراني مرتضى سيمياري، أن طهران مستعدة لتغيير معادلات المنطقة بالكامل في حال ارتكبت الولايات المتحدة "أي خطأ".

وكشف سيمياري، خلال مقابلة على التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "دخول سواحل الإمارات والبحرين مدرج بالفعل في جدول أعمال وتدريبات القوات المسلحة الإيرانية".

وتابع المحلل الإيراني، أن القوات المسلحة في بلاده "جاهزة بنسبة 100%" لتنفيذ عمليات عسكرية والاستيلاء على سواحل في البحرين والإمارات، كجزء من رد فعل استراتيجي أوسع يتجاوز الحدود التقليدية للمواجهة مع واشنطن.

يأتي هذا التطور الأمني الصادم في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأمطار توقفت".. صور ترصد أجواء المهندسين بعد انتهاء الطقس السيئ
أخبار مصر

"الأمطار توقفت".. صور ترصد أجواء المهندسين بعد انتهاء الطقس السيئ
نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران..
مصراوى TV

نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران..
"الباب مفتوح لرحيل أي لاعب".. شوبير يكشف خطة الأهلي لإنقاذ الموسم
رياضة عربية وعالمية

"الباب مفتوح لرحيل أي لاعب".. شوبير يكشف خطة الأهلي لإنقاذ الموسم
ردًا على "تهديدات إيران".. الجيش البحريني: جاهزون لصد أي اجتياح
شئون عربية و دولية

ردًا على "تهديدات إيران".. الجيش البحريني: جاهزون لصد أي اجتياح
أول رد رسمي على أنباء رسو سفينة فولاذ متجهة لإسرائيل في ميناء أبو قير
أخبار مصر

أول رد رسمي على أنباء رسو سفينة فولاذ متجهة لإسرائيل في ميناء أبو قير

أول رد رسمي على أنباء رسو سفينة فولاذ متجهة لإسرائيل في ميناء أبو قير
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة