فجّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن السيطرة على إمدادات النفط الإيرانية باتت "خيارا مطروحا" على الطاولة، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق.

النفط مقابل الشراكة

ردا على سؤال حول إمكانية حدوث ذلك، قال ترامب: "لا أريد الاستفاضة في الحديث عن الأمر، لكنه خيار قائم"، مشيرا إلى أن الحل في إيران قد يُشبه النموذج الفنزويلي، حيث أطاحت واشنطن بـ"نيكولاس مادورو" وبدأت التعاون مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز في ملفات النفط.

أرباح بمليارات الدولارات

أشاد ترامب، بالنتائج المالية للتدخل الأمريكي في كاراكاس، قائلا: "لقد حققنا نجاحا باهرا في العمل مع فنزويلا، وجنينا مليارات الدولارات.. إنها تبدو كشروع مشترك، والولايات المتحدة حققت أرباحا طائلة، وفنزويلا الآن في وضع أفضل مما كانت عليه في تاريخها"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن"، اليوم الخميس.

طفرة الإيرادات

وفي سياق متصل، عزز وزير الخارجية ماركو روبيو، تصريحات الرئيس ترامب بالأرقام، مؤكدا أن فنزويلا حققت في أول شهرين من عام 2026 عوائد من مبيعات النفط تتجاوز ما حققته في معظم العام الماضي بأكمله، مشددا على أن "الأموال لم تعد تتعرض للسرقة كما في السابق".

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.