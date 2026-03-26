فيتش سوليوشنز تكشف تفاصيل امتصاص مصر صدمة خروج 9 مليارات دولار أموال ساخنة

كتب : منال المصري

08:08 م 26/03/2026 تعديل في 08:26 م

مؤسسة فيتش العالمية

قالت فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن مصر تواجه ضغوطا في حسابها المالي نتيجةً لتدفقات رأس المال الأجنبي الخارجة من أسواق الدين المحلية بسبب التبعات السلبية للصراع الأمريكي الإيراني.

وأوضحت في تقرير لها حول مصر منشور على موقعها الإلكتروني، أن قيمة تخارج المستثمرين الأجانب (المعروفة باسم الأموال الساخنة من مصر) من أذون وسندات الخزانة بلغت نحو 8 و9 مليارات دولار منذ منتصف فبراير.

كيف استوعبت مصر خروج أموال ساخنة بالمليارات؟

ومع ذلك، ترى المؤسسة أن الاحتياطيات الدولية لمصر في وضع قوي، وقد سمحت السلطات بشكل استباقي للعملة باستيعاب الضغوط الخارجية.

منذ اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية هبط سعر الجنيه لأدنى مستوى له مقابل الدولار، إذ انخفض بنحو 10% ليلامس 53 جنيها وسط ضغوط تمويل خروج جزئي من المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية وزيادة طلبات الاستيراد

وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 بنحو 18 مليار دولار لتسجل مستوى تاريخي عند 52.74 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

وأشارت فيتش إلى أنه لا تزال هوامش مقايضات مخاطر الائتمان على ديون مصر أقل بكثير من أعلى مستوياتها الأخيرة.

زيادة عجز الحساب الجاري

ورفعت المؤسسة توقعاتها لزيادة عجز الحساب الجاري من 10 مليارات دولار في السنة المالية 2025/2026، إلى 14 مليار دولار بجانب سداد ديون خارجية بقيمة 15 مليار دولار في النصف الثاني من السنة.

في حين أن تدفقات رأس المال الخارجة تقلل بشكل كبير من التمويل الخارجي المتاح، مما سيؤثر سلبًا على صافي الأصول الأجنبية للنظام المالي والاحتياطيات الأجنبية.

