حريق يلتهم 5 مواشي وعربة كارو في الأقصر -صور

الأقصر- محمد محروس:

شب حريق هائل في حظيرتي مواشي بقرية المطاعية التابعة لمركز البياضية شرقي محافظة الأقصر، ظهر اليوم الإثنين، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، إلا أنه أسفر عن نفوق خمسة رؤوس من الماشية واحتراق عربة كارو.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بتلقي بلاغ لنشوب حريق هائل في حوش مواشي، ملاصق للحوش الذي اندلعت فيه النيران فجر اليوم، وجرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء.

وأسفر الحريق الثاني عن تفحم رأسين من الماشية وعربة كارو، في حين كان الحريق الأول تسبب في تفحم ثلاثة رؤوس ماشية، دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة البياضية، أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن الحريق الثاني جاء امتداداً للأول نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مع وجود بقايا دخان في شونة تبن ساعدت على اشتعال النيران مجدداً وانتقالها إلى الحوش المجاور، وتبين أن سبب الحريق الأول يعود إلى ماس كهربائي ناتج عن توصيلات عشوائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرَت النيابة العامة لتولي التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.