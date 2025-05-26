الإعدام لمتهم بالاعتداء على 4 شقيقات من ذوي الإعاقة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بإعدام عامل شنقًا، بعد إدانته بالاعتداء على أربع شقيقات قاصرات من ذوي الإعاقة الذهنية، وذلك بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 9944 لسنة 2024 جنح كفر شكر، والمقيدة برقم 5323 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "ياسر م. ع"، البالغ من العمر 54 عامًا، عامل، قام خلال شهر نوفمبر 2024، بمواقعة الطفلتين "ل. أ. س" وشقيقتها "ي. أ. س"، وهما دون الـ18 عامًا، وذلك بالإكراه والتهديد، مستغلًا إعاقتهما العقلية، وكونه من المسؤولين عن رعايتهما.

كما أوضحت التحقيقات أن المتهم قام أيضًا بهتك عرض شقيقتين أخريين لهما، بنفس الأسلوب الإجرامي، مستغلًا ضعفهن العقلي، ما أدى إلى تعريض حياتهن وأمنهن وأخلاقهن للخطر، في جريمة مروّعة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة وذوي الإعاقة.