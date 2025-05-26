بـ 443 ألف طن.. المنيا تحقق أرقاما قياسية في توريد القمح

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها من المزارعين حتى الآن لمواقع التخزين المعتمدة بنطاق المحافظة، بلغ 442 ألفًا و928 طنًا و268 كيلوجرامًا، وذلك منذ بدء موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي.

وأكد المحافظ أن المحافظة تحقق أرقامًا قياسية وكبيرة في التوريد، مع استمرار أعمال التوريد بشكل منتظم دون أي معوقات، مشددًا على المتابعة اليومية لمواقع الاستلام من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية، لضمان سهولة الإجراءات والتيسير على المزارعين، مع الالتزام بالضوابط التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة لضمان جودة المحصول المورد.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المحافظة تضم 42 موقعًا تم تخصيصها لاستقبال القمح من المزارعين، تشمل شونًا وصوامع وهناجر تابعة للجهات المسوقة، وهي الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر الوسطى.

وأشار إلى أن أعمال الفرز والاستلام تُجرى وفقاً للمواصفات المعتمدة، لضمان استلام القمح بدرجات النقاوة المطلوبة، ويتم صرف المستحقات المالية للمزارعين أولاً بأول، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن عمليات الصرف .