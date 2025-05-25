إعلان

التأديبية تصدر حكمها في قضية ضرب مدير لطالبتيه بـ"الشلوت"

05:46 م الأحد 25 مايو 2025

مدير مدرسة بالبحيرة يعتدي على طالبتين داخل الفناء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، مجازاة مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية بنات بمركز شبراخيت، بخصم 10 أيام من أجره، ومجازاة اثنين من المعلمين بعقوبة الإنذار.

وجاء في حيثيات الحكم، أنه ما كان يجوز للمحال الأول وهو مدير المدرسة، التعدي بالضرب علي الطالبتين المذكورتين في قرار الإحالة أيا ما كان السبب، وذلك وفقا للتعليمات المشار إليها، وإن كان تولد لديه عنصر الاستفزاز من الألفاظ الخارجة من الطالبتين أو تعدي إحداهما بالإساءة إليه بالقول علنا بالمدرسة".

وتابعت الحيثيات " إلا أنه ومع ذلك فقد كان يتعين عليه الالتزام بقدر أكبر من ضبط النفس وعدم الانزلاق في المخالفة التي اقترفها، وبالتالي لا يعفي المحال من المسئولية التأديبية".

وأوضحت المحكمة أن واقعة الاستفزاز من الطالبتين تدخل في تقدير الجزاء المناسب لما وقع منه وثبت في شأنه، كما يدخل في اعتبارها ما لاقاه المحال من إجراءات جنائية ضده نتيجة تحرير المحضر رقم 1498 لسنة 2025 إداري شبراخيت من قبل الطالبتين المعتدى عليهما وهو الأمر الذي تقضي به المحكمة بالمنطوق.

اقرأ أيضًا:

بالشلوت والصفعات.. مدير مدرسة بالبحيرة يعتدي على طالبتين داخل الفناء - فيديو

ضرب الطالبات بـ"الشلوت".. التعليم تستبعد مدير مدرسة بالبحيرة بعد انتشار فيديو الواقعة

قرار عاجل من النيابة الإدارية بخصوص فيديو اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالبحيرة

التحقيقات مستمرة.. النيابة الإدارية تستدعي أطراف واقعة مدرسة | مصراوى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الدولة البحيرة مدرسة مستناد الثانوية الفنية بنات شبراخيت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر
مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك