قرار عاجل من النيابة الإدارية بخصوص فيديو اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية لمقطع فيديو منسوب لأحد مديري المدارس الثانوية الفنية ويظهر تعديه بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.

كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه مدير مدرسة في البحيرة يعتدى بالضرب على طالبتين داخل فناء المدرسة.

وأظهر المقطع، مدير المدرسة وهو يوجه إليهما ركلات بقدمه وصفعات بيديه، بينما تتعالى صيحاتهما أمام عدد من زميلاتهما في فناء المدرسة.

وتفاعل عدد كبير مع المقطع مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، مطالبين محافظ البحيرة بالتدخل.