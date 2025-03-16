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التحقيقات مستمرة.. النيابة الإدارية تستدعي أطراف واقعة مدرسة البحيرة وتستمع للشهود

10:56 م الأحد 16 مارس 2025

مدير مدرسة بالبحيرة يعتدي على طالبتين داخل الفناء

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البحيرة - أحمد نصرة:

باشرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري قرقر - مدير النيابة، تحقيقاتها فيما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن واقعة تعدي مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بمحافظة البحيرة بالضرب على طالبتين بالمدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي.

استمعت النيابة، لأقوال رئيس قسم الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة، والموجه الأول للتربية الاجتماعية بالإدارة، والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وعدداً من المدرسين والإداريين وطالبات المدرسة من شهود الواقعة.

وقررت النيابة استدعاء كلًا من: مدير إدارة المراجعه الداخلية والحوكمة بمديرية التربيه والتعليم بالبحيرة، والطالبتين المعتدى عليهما، ومدير المدرسة.

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النيابة الإدارية المستشار خيري قرقر تعدي مدير مدرسة على طالبتين البحيرة مديرية التربيه والتعليم
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