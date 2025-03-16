التحقيقات مستمرة.. النيابة الإدارية تستدعي أطراف واقعة مدرسة البحيرة وتستمع للشهود

البحيرة - أحمد نصرة:

باشرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري قرقر - مدير النيابة، تحقيقاتها فيما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن واقعة تعدي مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بمحافظة البحيرة بالضرب على طالبتين بالمدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي.

استمعت النيابة، لأقوال رئيس قسم الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة، والموجه الأول للتربية الاجتماعية بالإدارة، والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وعدداً من المدرسين والإداريين وطالبات المدرسة من شهود الواقعة.

وقررت النيابة استدعاء كلًا من: مدير إدارة المراجعه الداخلية والحوكمة بمديرية التربيه والتعليم بالبحيرة، والطالبتين المعتدى عليهما، ومدير المدرسة.

اقرأ أيضًا:

بالشلوت والصفعات.. مدير مدرسة بالبحيرة يعتدي على طالبتين داخل الفناء - فيديو

ضرب الطالبات بـ"الشلوت".. التعليم تستبعد مدير مدرسة بالبحيرة بعد انتشار فيديو الواقعة

قرار عاجل من النيابة الإدارية بخصوص فيديو اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالبحيرة