بالشلوت والصفعات.. مدير مدرسة بالبحيرة يعتدي على طالبتين داخل الفناء -فيديو

البحيرة - مصراوي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مدير مدرسة في البحيرة يعتدى بالضرب على طالبتين داخل فناء المدرسة.

وأظهر المقطع، مدير المدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت، وهو يوجه إليهما ركلات بقدمه وصفات بيديه بينما تتعالى صيحاتهما أمام عدد من زميلاتهما في فناء المدرسة.

وتفاعل عدد كبير مع المقطع مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، مطالبين محافظ البحيرة بالتدخل.