السجن 6 سنوات لربة منزل قتلت ابنها بعد وصلة تعذيب بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثانية مستأنف، برفض وتأييد حكم السجن لمدة 6 سنوات لربة منزل، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه، لاتهامها بقتل نجلها بتعذيبه والتعدى عليه بالضرب بأنحاء جسده، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفي أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب.

وأحالت النيابة العامة المتهمة "ياسمين م م ع" 28 سنة، ربة منزل، في القضية رقم 4931 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 610 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنها في يوم 18 / 2 / 2024 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية قتلت عمداً نجلها الطفل "فريد .م. ص"، بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أمعنت في تعذيبه بدنياً والتعدي عليه بالضرب في عموم جسده قاصدة إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.