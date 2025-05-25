شاب يقتل والدته في قنا: بتدافع عن مراتي في كل مشكلة

قنا- عبدالرحمن القرشي :

اعترف شاب ثلاثيني بتفاصيل واقعة قتل والدته أمام النيابة العامة فى محافظة قنا، موضحًا أن سبب ارتكابه الواقعة دفاع المجني عليها طوال الوقت عن زوجته التي كان يعتدي عليها بالضرب بصفة مستمرة.

وأضاف المتهم في نص التحقيقات، أنه تشاجر مع زوجته في صباح يوم ارتكاب الواقعة وبعد التعدي عليها بالضرب ذهبت إلى منزل والدها لذلك والدته المجني عليها قامت بسبه وحدثت مشادات بينهما بسبب خلافاته الزوجية المستمرة وتعامله القاسي مع زوجته، فانتظر حتى نامت والدته على "الكنبة" وقام بضربها بآلة حادة "سكين" لقيت مصرعها في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمصرع سيدة مُسنة ضربًا بآلة حادة في قرية خزام التابعة لدائرة المركز.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم شاب في الثلاثينيات من عمره يعاني من مرض نفسي، قام بالتعدى على والدته العجوز، التي تبلغ من العمر 75 عامًا، آلة حادة "سكين" حتى تُوفيت، في قرية خزام مركز قوص.

وجرى ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.