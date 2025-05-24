حريق بكابينة كهرباء بمنطقة نقطة المصانع بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل كابينة كهرباء بمنطقة نقطة المصانع بحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.



تلقى مجلس مدينة شبرا الخيمة، في بلاغ رسمي إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، أن حريقًا اندلع داخل كابينة كهرباء بمنطقة نقطة المصانع بحي غرب شبرا الخيمة.



جرى إبلاغ الحماية المدنية على الفور، والتي تحركت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة الكاملة على النيران خلال وقت قياسي، مما حال دون امتداد الحريق إلى مناطق مجاورة أو تأثر التيار الكهربائي بشكل واسع.



وأشار مصدر مسؤول من الحماية المدنية إلى أن الحريق ناتج على الأرجح عن ماس كهربائي داخل الكابينة، وجارٍ الآن إعداد تقرير فني شامل للوقوف على الأسباب الدقيقة والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.





