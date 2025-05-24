أول رد من "ترانس جاس" بشأن حدوث تسرب غاز بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نفت شركة «ترانس جاس» للغاز الطبيعي ما جرى تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن وجود تسرب للغاز الطبيعي بمدينة كفر الشيخ.

وأكدت الشركة عبر بيان صادر عنها نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ، أنه جرى تمشيط عدة مناطق داخل المدينة باستخدام أجهزة الكشف الحديثة، من خلال فرق الطوارئ التى تعمل على مدار الساعة، ولم يجري رصد أي مؤشرات تدل على وجود تسرب.

وأوضحت الشركة أن الغاز الطبيعي في صورته الخام عديم الرائحة، ويتم إضافة مادة «الميركابتان» ذات الرائحة النفاذة لسهولة اكتشاف أي تسرب ولم يجرى تسجيل أي بلاغات أو ملاحظات تثبت تسرب الغاز في الخطوط الأرضية العمومية فى المناطق التى جرى فحصها.

ولفتت الشركة في بيانها إلى أنه جار مراجعة بعض الوصلات المنزلية للمشتركين، وأى بلاغات خاصة بتلك الوصلات جراء الاشتباه بها نتيجة تكثيف ضخ مادة «الميركابتان» كإجراء وقائي.

وأكدت الشركة أن الوضع آمن تمامًا، ولا صحة لوجود أي تسرب في خطوط الغاز الطبيعي بمدينة كفر الشيخ، فيما ناشدت الشركة المواطنين بضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية للوصلات الداخلية من خلال التواصل مع الشركة عبر الأرقام المخصصة لذلك، حفاظًا على سلامتهم.

وفي سياق متصل تهيب محافظة كفر الشيخ بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والتواصل مباشرة مع الجهات الرسمية في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بالسلامة، وذلك عبر الوسائل التالية: الخط الساخن لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: 114، ورقم الطوارئ لشركة «ترانس جاس» للغاز الطبيعي: 129.

ومن جانبه وجه محافظ كفر الشيخ، تعليماته للمهندس علاء عبدالصادق، مدير عام شركة «ترانس جاس» بالتحرك الفوري لمتابعة أي إخطارات، والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين.