طفل ينهي حياته شنقًا داخل منزله في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أقدم طفل يبلغ من العمر 15 عامًا على الانتحار شنقًا داخل منزله بقرية السويدات التابعة لمركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية .

وتعود تفاصيل الحادث عندما فوجئ والد الطفل، أحمد . ع، بالعثور على نجله مشنوقًا داخل المنزل، ما تسبب في حالة من الصدمة داخل الأسرة، ودفعهم لإبلاغ الجهات الأمنية.

وتلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بالعثور على طفل مشنوقا داخل منزله بالقرية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من المتخصصين.