أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مهلة أسبوع لرؤساء المراكز والمدن لسرعة الانتهاء من صرف جميع المستندات الخاصة بمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 ، والعرض على المحافظ شخصياً.

وأوضح المحافظ، أنه فى حالة التقاعس فى تنفيذ ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المشددة حيال المقصرين، وذلك بهدف الوصول إلى نسبة 100 % من الخطة قبل نهاية الشهر الجارى.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان اجتماع المجلس التنفيذى، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

وقال كمال، إنه نتيجة لتميز وكفاءة المحافظة فى وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصلت أسوان على مبلغ 39 مليون جنيه كحافز تميز أداء خلال خطة العام المالى الحالى 2024/2025 ضمن مبادرة (حوافز تميز الأداء فى إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلى )، إلى جانب الحصول على اعتماد إضافي بمبلغ 117.5 مليون جنيه.

وأكد أن هذه الحوافز والاعتمادات الإضافية جاءت نتيجة لنجاح المحافظة فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بواقع 91 مشروع، والمخصص لها هذا العام إعتماد مالى بمبلغ 894.7 مليون جنيه، وتوجيهها لإستكمال بعض المشروعات فى قطاعات العمل المختلفة.