بالصور- صيانة أعمدة الإنارة والبلدورات والمطبات الصناعية بمدينة أبوزنيمة

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة لصيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع بكافة أحياء المدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، إن الحملة تتضمن صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة في نطاق عددًا من شوارع وأحياء المدينة، مشيرًا إلى أنه جرى أعمال صيانة شاملة لكشافات الإنارة العامة، وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، لرفع كفاءة الإنارة العامة بالطريق الساحلي والطرق الداخلية الرئيسية، بهدف تحسين الرؤية أمام حركة المواطنين والسيارات.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن محافظ جنوب سيناء، وجه بعدم وجود أي كشافات مطفأة أو أعمدة مكشوفة، حرصًا على سلامة المواطنين، إضافة إلى إجراء صيانة شاملة لجميع البلدورات والمطبات الصناعية والإنترلوك، لتظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وأكد على استمرار أعمال الصيانة بجميع المناطق بالمدينة بالجهود الذاتية ورجال مجلس المدينة، حتى الانتهاء من كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، مهيبًا بجميع المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي عمود لم تصل إلى الإنارة، أو مكشوف.